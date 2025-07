Verbali Fed, solo "un paio" di membri del FOMC a favore di un taglio già a luglio

(Teleborsa) - Nel valutare le prospettive di politica monetaria, i partecipanti all'giugno hanno "generalmente concordato sul fatto che, con una crescita economica e un mercato del lavoro ancora solidi e con l'attuale politica monetaria moderatamente o moderatamente restrittiva, ilsulle prospettive di inflazione e attività economica". Lo si legge nei verbali pubblicati dalla banca centrale statunitense.La "" dei partecipanti ha valutato che unasarebbe ", osservando che la pressione al rialzo sull'inflazione derivante dai dazi potrebbe essere temporanea o modesta, che le aspettative di inflazione a medio e lungo termine sono rimaste ben ancorate o che potrebbe verificarsi un certo indebolimento dell'attività economica e delle condizioni del mercato del lavoro"." di partecipanti hanno osservato che, se i dati dovessero evolvere in linea con le loro aspettative, sarebbero aperti a considerare una riduzione dell'intervallo obiettivo per il tasso di riferimento" hanno ritenuto che il percorso più appropriato di politica monetariadell'intervallo obiettivo per i tassi quest'anno, osservando "che i recenti dati sull'inflazione avevano continuato a superare l'obiettivo del 2% del Comitato, che i rischi al rialzo per l'inflazione rimanevano significativi alla luce di fattori quali le elevate aspettative di inflazione a breve termine di imprese e famiglie, o che si prevedeva che l'economia sarebbe rimasta resiliente"."Diversi partecipanti" hanno commentato che l'attuale intervallo obiettivo per i tassi "potrebbe".La riunione del del 17-18 giugno si è conclusa con il voto unanime dei membri del Federal Open Market Committee per mantenere il tasso di interesse di riferimento della banca centrale in un, livello in cui si trova dal dicembre 2024. Il mercato non prevede tagli durante la riunione della Fed del 29-30 luglio, mentre continuano ad essere previsti tagli di 50 punti base entro la fine dell'anno.Nel considerare la probabilità di diversi scenari, i partecipanti alla riunione hanno concordato sul fatto che "i rischi di un'inflazione più elevata e di condizioni più deboli del mercato del lavoro erano diminuiti, ma rimanevano elevati, citando une sulle aspettative di inflazione, la resilienza della spesa di consumatori e imprese o il miglioramento di alcuni indicatori del sentiment di consumatori o imprese"."Alcuni partecipanti" hanno commentato di ritenere che il rischio di un'inflazione elevata rimanesse più rilevante, o si fosse ridotto in misura minore, rispetto ai rischi per l'occupazione. "Alcuni partecipanti" hanno ritenuto che i rischi per il mercato del lavoro fossero diventati predominanti. Hanno rilevato alcuni recenti segnali di indebolimento dell'attività reale o del mercato del lavoro, o hanno commentato che le condizioni potrebbero peggiorare in futuro, in particolare se le politiche dovessero rimanere restrittive. I partecipanti hanno "concordato sul fatto che, sebbene l'incertezza sull'inflazione e sulle prospettive economiche sia diminuita, rimanesse".