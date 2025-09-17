Milano 16-set
42.505 0,00%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 16-set
9.196 0,00%
Francoforte 16-set
23.329 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Seduta positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che avanza bene e porta a casa un +0,84%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,191 e primo supporto individuato a 1,1772. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,2048.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
