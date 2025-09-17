Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Seduta positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che avanza bene e porta a casa un +0,84%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,191 e primo supporto individuato a 1,1772. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,2048.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)