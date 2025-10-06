Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

Cambi: euro a 0,8694 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8694 sterline alle 15:41
Euro a 0,8694 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```