Milano 15:30
42.999 -1,12%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 15:30
46.649 +0,10%
Londra 15:30
9.532 -0,18%
Francoforte 15:30
24.709 +0,45%

Cambi: euro a 177,342 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,342 yen alle 15:41
Euro a 177,342 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```