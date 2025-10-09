Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:10
25.068 -0,27%
Dow Jones 18:10
46.441 -0,35%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: andamento negativo per Zebra Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Zebra Technologies
Pressione sul fornitore di computer, stampanti e scanner, che tratta con una perdita del 3,42%.
Condividi
```