Milano
17:35
42.792
-1,59%
Nasdaq
20:34
25.014
-0,49%
Dow Jones
20:34
46.310
-0,63%
Londra
17:35
9.509
-0,41%
Francoforte
17:35
24.611
+0,06%
Giovedì 9 Ottobre 2025, ore 20.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per Targa Resources
New York: giornata depressa per Targa Resources
Migliori e peggiori
,
In breve
09 ottobre 2025 - 20.00
Composto ribasso per l'
azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale
, in flessione del 3,79% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: calo per Targa Resources
New York: sell-off per Targa Resources
New York: movimento negativo per Targa Resources
New York: giornata depressa per Oracle
Titoli e Indici
Targa Resources
+0,18%
Altre notizie
New York: giornata depressa per Oracle
New York: giornata depressa per Jabil
New York: giornata depressa per Centene
New York: si concentrano le vendite su Franklin Resources
New York: giornata depressa per Freeport McMoRan
New York: giornata depressa per Illumina
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto