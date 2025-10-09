Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:11
25.067 -0,28%
Dow Jones 18:11
46.448 -0,33%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: movimento negativo per Wal-Mart

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Wal-Mart
Ribasso per la big della grande distribuzione, che presenta una flessione del 2,25%.
Condividi
```