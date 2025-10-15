Milano 12:23
42.238 +0,39%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:23
9.401 -0,55%
Francoforte 12:23
24.285 +0,20%

Cambi: euro a 0,9309 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9309 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9309 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```