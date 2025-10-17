Milano 12:40
41.543 -1,96%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:40
9.322 -1,21%
Francoforte 12:40
23.770 -2,07%

Cambi: euro a 0,8713 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8713 sterline alle 11:30
Euro a 0,8713 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```