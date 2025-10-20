Milano 13:23
42.305 +1,31%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:23
9.390 +0,38%
Francoforte 13:22
24.100 +1,13%

Cambi: euro a 175,53 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 175,53 yen alle 11:30
Euro a 175,53 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```