Milano
13:29
42.808
+0,98%
Nasdaq
20-ott
25.141
0,00%
Dow Jones
20-ott
46.707
+1,12%
Londra
13:29
9.433
+0,31%
Francoforte
13:29
24.312
+0,22%
Martedì 21 Ottobre 2025, ore 13.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9222 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9222 Franchi svizzeri alle 08:30
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2025 - 08.30
Euro a 0,9222 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9357 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9304 Franchi svizzeri alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
+0,08%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9292 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9329 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9351 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9347 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9278 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9339 Franchi svizzeri alle 11:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto