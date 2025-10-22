Milano 12:00
42.424 -0,53%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:00
9.503 +0,80%
Francoforte 12:00
24.276 -0,22%

Cambi: euro a 0,9236 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 0,9236 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
