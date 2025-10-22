Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:49
24.875 -1,00%
Dow Jones 21:49
46.614 -0,66%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Cambi: euro a 176,194 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 176,194 yen alle 19:30
Euro a 176,194 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```