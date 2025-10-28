Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:38
26.067 +0,95%
Dow Jones 20:38
47.769 +0,47%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Cambi: euro a 177,44 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,44 yen alle 19:30
Euro a 177,44 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```