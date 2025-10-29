Milano 15:36
43.209 +0,19%
Nasdaq 15:36
26.161 +0,57%
Dow Jones 15:36
47.948 +0,51%
Londra 15:36
9.750 +0,55%
Francoforte 15:36
24.188 -0,37%

Cambi: euro a 0,8809 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8809 sterline alle 11:30
Euro a 0,8809 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```