Milano 9:42
45.755 -0,21%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:42
10.219 -0,19%
25.310 -0,17%

Cambi: euro a 0,9318 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9318 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9318 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```