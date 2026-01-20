Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:54
25.031 -1,95%
Dow Jones 19:54
48.487 -1,77%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Cambi: euro a 185,384 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,384 yen alle 19:30
Euro a 185,384 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```