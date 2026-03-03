Milano 17:18
44.496 -3,86%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:18
10.478 -2,80%
Francoforte 17:18
23.773 -3,51%

Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -3,94% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 44.455,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -3,94% alle 13:00
Milano mostra un disastroso -3,94% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 44.455,35 punti.
Condividi
```