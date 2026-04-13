Milano
11:18
47.330
-0,59%
Nasdaq
10-apr
25.116
0,00%
Dow Jones
10-apr
47.917
-0,56%
Londra
11:19
10.570
-0,29%
Francoforte
11:18
23.604
-0,84%
Lunedì 13 Aprile 2026, ore 11.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1689 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1689 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
13 aprile 2026 - 08.30
Euro a 1,1689 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1465 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1463 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1549 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1514 dollari alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Usd
+0,18%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1573 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1471 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1515 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1476 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1545 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1493 dollari alle 11:30
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto