New York: andamento sostenuto per Salesforce

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , in guadagno del 2,52% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Salesforce segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 166,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 170,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 164,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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