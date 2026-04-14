Milano 17:08
48.140 +1,29%
Nasdaq 17:08
25.614 +0,91%
Dow Jones 17:08
48.470 +0,52%
Londra 17:08
10.590 +0,07%
Francoforte 17:08
24.031 +1,22%

Natural Gas (Amsterdam) a 44,24 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 44,24 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 44,24 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```