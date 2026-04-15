Cambi: euro a 0,8693 sterline alle 11:30

Milano 14:08
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Dow Jones 14-apr
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Londra 14:08
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In breve, Finanza
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Euro a 0,8693 sulla sterlina inglese alle 11:30.
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