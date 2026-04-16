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Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,24%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 48.578,6 punti
In breve
,
Finanza
16 aprile 2026 - 22.03
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,24% e termina la sessione a 48.578,6 punti.
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