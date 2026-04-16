Milano 17:35
48.027 -0,27%
Nasdaq 21:59
26.337 +0,51%
Dow Jones 21:59
48.581 +0,24%
Londra 17:35
10.590 +0,29%
Francoforte 17:35
24.154 +0,36%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,24%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 48.578,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,24%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,24% e termina la sessione a 48.578,6 punti.
Condividi
```