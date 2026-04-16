Milano 9:33
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Nasdaq 15-apr
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Dow Jones 15-apr
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Londra 9:33
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Cambi: euro a 0,8694 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8694 sterline alle 08:30
Euro a 0,8694 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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