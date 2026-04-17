Milano 17:35
48.869 +1,75%
Nasdaq 17:43
26.673 +1,29%
Dow Jones 17:43
49.550 +2,00%
Londra 17:35
10.668 +0,73%
Francoforte 17:35
24.702 +2,27%

Cambi: euro a 1,1843 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1843 dollari alle 15:41
Euro a 1,1843 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```