Milano
12:31
48.364
+0,70%
Nasdaq
16-apr
26.333
0,00%
Dow Jones
16-apr
48.579
+0,24%
Londra
12:31
10.566
-0,23%
Francoforte
12:31
24.312
+0,65%
Venerdì 17 Aprile 2026, ore 12.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 187,755 yen alle 11:30
Cambi: euro a 187,755 yen alle 11:30
In breve
,
Finanza
17 aprile 2026 - 11.30
Euro a 187,755 sullo yen alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 187,42 yen alle 08:30
Cambi: euro a 187,81 yen alle 08:30
Cambi: euro a 187,32 yen alle 08:30
Cambi: euro a 187,34 yen alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Jpy
0,00%
Altre notizie
Cambi: euro a 187,29 yen alle 11:30
Cambi: euro a 187,08 yen alle 19:30
Cambi: euro a 187,48 yen alle 15:41
Cambi: euro a 187,33 yen alle 11:30
Cambi: euro a 187,432 yen alle 08:30
Cambi: euro a 187,428 yen alle 15:41
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto