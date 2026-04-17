Milano 12:31
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Dow Jones 16-apr
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Londra 12:31
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Cambi: euro a 187,755 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 187,755 yen alle 11:30
Euro a 187,755 sullo yen alle 11:30.
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