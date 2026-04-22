Milano 17:35
47.785 -0,25%
Nasdaq 20:06
26.881 +1,52%
Dow Jones 20:06
49.399 +0,51%
Londra 17:35
10.476 -0,21%
Francoforte 17:35
24.195 -0,31%

Booking Holdings in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Booking Holdings in discesa a New York
Scende sul mercato la società di viaggi online, che soffre con un calo del 4,75%.
Condividi
```