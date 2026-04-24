Milano 9:37
47.525 -0,80%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:37
10.412 -0,43%
24.146 -0,04%

Cambi: euro a 0,8677 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8677 sterline alle 08:30
Euro a 0,8677 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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