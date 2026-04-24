New York: allunga il passo SanDisk

(Teleborsa) - Brilla la società americana produttrice di hardware , che passa di mano con un aumento del 6,13%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del colosso californiano produttore di memorie flash sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.012,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 957. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.067,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```