Milano 12:13
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Nasdaq 24-apr
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Dow Jones 24-apr
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Londra 12:13
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Francoforte 12:13
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Cambi: euro a 0,8663 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8663 sterline alle 08:30
Euro a 0,8663 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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