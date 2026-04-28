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New York: nuovo spunto rialzista per Franklin Resources
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 18.00
Balza in avanti la
società di servizi finanziari diversificati
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,48%.
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