Milano 11:06
47.818 -0,46%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:06
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,1721 con primo supporto visto a 1,1707. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,1701.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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