Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 57.973. Primo supporto visto a 57.615. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 57.477.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)