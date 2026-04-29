Milano 11:07
47.818 -0,46%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:07
10.269 -0,62%
Francoforte 11:07
23.968 -0,21%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 57.973. Primo supporto visto a 57.615. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 57.477.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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