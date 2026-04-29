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Cambi: euro a 1,17 dollari alle 08:30
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Finanza
29 aprile 2026 - 08.30
Euro a 1,17 sul dollaro alle 08:30.
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