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Cambi: euro a 1,1689 dollari alle 15:41
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Finanza
30 aprile 2026 - 15.41
Euro a 1,1689 sul dollaro alle 15:41.
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