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Oro: 4.622,38 dollari alle 11:30
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30 aprile 2026 - 11.30
L'Oro vale 4.622,38 dollari l'oncia (+1,72%) alle 11:30.
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