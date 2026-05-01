Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:47
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Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Cambi: euro a 0,8623 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8623 sterline alle 08:30
Euro a 0,8623 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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