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New York: in forte denaro Estee Lauder

Migliori e peggiori, In breve
New York: in forte denaro Estee Lauder
Protagonista la società leader nei trattamenti anti-age, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,21%.
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