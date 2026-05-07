Milano 13:13
49.630 -0,13%
Nasdaq 6-mag
28.599 0,00%
Dow Jones 6-mag
49.911 +1,24%
Londra 13:13
10.382 -0,55%
Francoforte 13:13
24.870 -0,20%

Cambi: euro a 0,8642 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8642 sterline alle 11:30
Euro a 0,8642 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```