New York: in perdita Atlassian

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di software australiana , che mostra un -5,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Atlassian più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Atlassian è in rafforzamento con area di resistenza vista a 89,33 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 94,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```