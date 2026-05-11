Milano 16:15
49.489 +0,41%
Nasdaq 16:15
29.284 +0,17%
Dow Jones 16:15
49.591 -0,04%
Londra 16:15
10.265 +0,31%
Francoforte 16:15
24.293 -0,19%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 maggio

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido -0,12%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,1802, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1734. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,187.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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