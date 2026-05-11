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Oro: 4.720,36 dollari alle 19:30
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11 maggio 2026 - 19.30
L'Oro vale 4.720,36 dollari l'oncia (+0,11%) alle 19:30.
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