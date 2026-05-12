New York: balza in avanti Nvidia

(Teleborsa) - Avanza il chipmaker , che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Tecnicamente, Nvidia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 225,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 219,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 232,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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