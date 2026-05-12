Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:25
28.870 -1,54%
Dow Jones 20:25
49.773 +0,14%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Oro: 4.679,56 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.679,56 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.679,56 dollari l'oncia (-1,18%) alle 19:30.
Condividi
```