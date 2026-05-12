Si muove in ribasso Qualcomm a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia tech statunitense , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,98%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Qualcomm rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è in rafforzamento con area di resistenza vista a 228,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 220,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 236,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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