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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Sottotono il FTSE Mid Cap, che chiude la seduta con un calo dello 0,80%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 59.842, con il supporto più immediato individuato in area 58.985. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 58.699.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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