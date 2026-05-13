Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio
Sottotono il FTSE Mid Cap, che chiude la seduta con un calo dello 0,80%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 59.842, con il supporto più immediato individuato in area 58.985. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 58.699.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)