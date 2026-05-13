New York: mette il turbo ARM Holdings

(Teleborsa) - Brilla la società tech inglese che progetta chip , che passa di mano con un aumento del 5,22%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ARM Holdings rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 223,1 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 211,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 203,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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