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PALLADIUM del 12/05/2026

Finanza
PALLADIUM del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,64% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.450,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.519,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.427,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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