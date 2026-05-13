PALLADIUM del 12/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,64% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.450,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.519,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.427,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)