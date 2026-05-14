Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
Seduta moderatamente positiva per il FTSE Mid Cap, che ha chiuso in rialzo a 59.549.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 60.028. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 59.170. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 58.792.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)