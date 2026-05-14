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Cambi: euro a 0,8698 sterline alle 19:30
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Finanza
14 maggio 2026 - 19.30
Euro a 0,8698 sulla sterlina inglese alle 19:30.
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